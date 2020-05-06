İstanbul Otogarı'na ilişkin İSPARK davası reddedildi! İBB açıkladı

Büyük İstanbul Otogarı'ndaki (15 Temmuz Demokrasi Otogarı) otoparkların İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönündeki İBB Meclisi'nin aldığı karara karşı açılan dava reddedildi.

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Eski işletmecilerinin, otogardaki otoparkların İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönündeki İBB Meclisi’nin almış olduğu karara karşı açtığı dava mahkemece oy birliği ile reddedildi.

İSPARK AŞ’ye devredilmesi kararı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyük İstanbul Otagarı'nın otoparklarının 25 yıllık süreyle işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin (AVTER) sözleşmesi, 4 Mayıs 2019’da sona erdi. İBB Meclisi de 11 Temmuz 2019’daki oturumunda, otogar otoparklarının işletmesini İSPARK AŞ’ye devredilmesini karara bağladı.

Eski işletmeciler mahkemeye gitti

İBB Meclisi’nin aldığı kararı yargıya taşıyan Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi’nin talebi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nden geri döndü. İdare mahkemesi, 31 Ocak 2020 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararda, 1994 yılında sözleşmesi yapılan otogarın 25 yıllık sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi’nin aldığı kararın kanunlara ve kamu yararı ilkesine uygun olduğuna hükmetti.