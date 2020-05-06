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Askıda fatura uygulaması başladı! İmamoğlu çağrı yaptı

İBB'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı “Askıda Fatura” uygulamasında ödeme sistemi bugün itibari ile açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sistemde şu an 17 bin 42 ailenin, 3 milyon 963 bin liralık faturasının bulunduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için 4 Mayıs'ta “askıda fatura” uygulaması başlattı.

Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak “askıda fatura” uygulamasına tıkladı ve İSKİ ile İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini girdi.

İmamoğlu'ndan çağrı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sistemde şu an 17 bin 42 ailenin 3 milyon 963 bin liralık faturasının bulunduğunu belirterek hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.İmamoğlu sosyal medya hesabından “Askıda Fatura'da ödeme sistemi açıldı. Sistemde şu an 17 bin 42 ailenin 3 milyon 963 bin liralık faturası mevcut. Eminim, bu mübarek ayda hayırsever vatandaşlarımız zor durumdaki binlerce ailemizin yanında olacaktır” paylaşımında bulundu.

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