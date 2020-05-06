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Van'da 1 buçuk liralık çöreğinin içinden 6 bin 500 TL'lik uyuşturucu çıktı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, kente özgü Van çöreğinin içinden uyuşturucu çıktı. Tanesi 1,5 lira olan 10 tane Van çöreğine gizlenen 6 bin 500 lira değerindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada 1 adet koli içerisinde bulunan ve tanesi 1,5 TL olan 10 çöreğinin orta kısımları kesilerek zulalanmış vaziyette piyasa değeri 6 bin 500 TL olan toplam 124 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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