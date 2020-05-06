Cristiano Ronaldo'nun özel oyuncağı sadece 250 tane üretildi

Koronavirüs salgınında kendisini adaya kapatmasıyla gündem olan Cristiano Ronaldo, bu kez 2015'te 20 milyon Sterlin'e aldığı özel jetiyle gündeme geldi.

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Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından Madeira'da karantinaya girdi. İtalya Ligi'nin yeniden başlaması gündeme gelince 35 yaşındaki oyuncu, takımına katılmak istedi.

Ancak özel jetinin İspanya'daki uçuş yasağı sebebiyle gelemediği, Ronaldo'nun ülkesinde mahsur kaldığı bildirildi.

Sadece 250 tane var

Ronaldo'nun dikkat çeken özel jetinin özellikleri ise kıskandırıyor. 2015'te 20 milyon Sterlin'e aldığı Gulfstream G200, sadece 250 tane üretildi. Gulfstream G200 iki motora sahip ve saatte 900 kilometreye ulaşabiliyor.

4 kişi yolcu ile 3.910 kilometre yüksekliğe çıkabilen Gulfstream G200, Astra Galaxy olarak biliniyordu.

Düzenleme ile yolcu kapasitesi 10 kişiye çıkabilen uçakta her türlü konfor düşünülmüş. Ferah bir iç yapıya sahip uçağın içinde yatak bulunuyor.

Ronaldo'ya ait bir gardropun da bulunduğu uçakta, internet, telefon, faks makinası, elektrikli ve mikrodalga fırın, buzdolabı ile eğlence sistemi de mevcut.

Ronaldo, bir yatağın da bulunduğu uçakla sık sık kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile seyahat ediyor.