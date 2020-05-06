YKS sınav görevlisi olmak isteyen öğretmen başvuru ekranı açıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınavın tarihi değişmişti. Üniversite sınavı olan YKS'nin ÖSYM tarafından 25-26 Temmuz'da yapılacağını söylenmişti fakat Erdoğan'ın son açıklamasında YKS sınavının öne çekildiğini 26-27 Haziran'da yapılacağını duyurdu. YKS sınavında görevli olmak isteyen öğretmenler için başvuru ekranı açıldı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM ve MEB birçok sınavın tarihinde güncelleme yapmıştı. Tarihi değişen bir sınavda üniversitelere giriş sınavı olan YKS olsu. ÖSYM tarafından YKS sınavının 26-27 Temmuz'da yapılacağı söylenmişti fakat Erdoğan son açıklamasında YKS sınavının yeniden öne çekildiğini duyurdu. YKS sınavı önümüzdeki ay 26-27 Haziran'da yapılacak.

Geniş koronavirüs tedbirlerinin alınacağı YKS sınavında öğrencilerin ateşi ölçülecek maske ve dezenfektan dağıtılacak. Ayrıca öğrencilere tek kullanımlık sınav malzemeleri dağıtılacak. YKS sınavında görev alacak öğretmenler için başvuru ekranı açıldı.

Öğretmenlere YKS sınav görevi başvurusu açıldı. 2020 YKS'de sınav görevi almak isteyen öğretmenler için GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden sınav görevi için başvurular açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek YKS-TYT-AYT sınavları için görevli işlemleri sisteminden öğretmenlere sınav görev isteği ekranını açtı. Görev almak isteyen öğretmenler başvurularını gerçekleştirebilir.