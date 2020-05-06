Galatasaray'dan sosyal mesafeli antrenman

Galatasaray, koronavirüs sürecinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

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Sarı kırmızılı oyuncular bu süreçte ilk olarak, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Daha sonra özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri’ne yakın ikamet eden oyuncular, 15 Nisan tarihi itibarıyla bireysel antrenmanlarını tesislerde yapmaya başladı.

Üçüncü aşamada ise 28 Nisan tarihinden itibaren 4'erli gruplar (28-29-30 Nisan, 4-5-6 Mayıs) ve üç ayrı seans halinde olmak üzere (saat 11.00’de birinci, saat 17.00’de ikinci, saat 18.30’da üçüncü grup) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalar yapılmaya başlandı.

Performans antrenörü eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda core hareketleri, mobilite çalışmaları, genel dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Kaleciler ise geçtiğimiz hafta başından itibaren haftanın üç günü kaleci antrenörü ile saha antrenmanlarına başladı.

Antrenmanlar; gruplar halinde ve sağlık ekibimizin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.