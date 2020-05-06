İGDAŞ'tan faturaları katlama soruşturmasıyla ilgili açıklama

EPDK, İGDAŞ hakkında, vatandaşlardan gelen yüksek fatura şikayetleri incelemesinin ardından soruşturma başlattı. İGDAŞ'tan da açıklama geldi. İGDAŞ, faturaların neden yüksek geldiğini açıkladı...

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul'da abonelerden gelen şikayetler üzerine doğal gaz faturalarının incelendiğini belirterek, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." demişti. İGDAŞ'tan soruşturma ile ilgili açıklama geldi.

İGDAŞ'tan açıklama geldi

İGDAŞ, faturalama sürelerinin uzun olduğu gerekçesiyle başlatılan EPDK soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, sayaç okuyucularının, salgın nedeniyle okuma işlemleri yaparken zorluklar yaşadıklarını belirterek, “Bu konu daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilen dirilmiştir” dedi.

İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen’in EPDK soruşturmasıyla ilgili açıklaması şöyle:

Azami derecede izolasyon ve sosyal mesafe

"İGDAŞ 6.5 milyon abonesi olan Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı doğal gaz dağıtım şirketlerinden bir tanesidir. Abone sayısı itibariyle pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okunması gerekmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır.

Bu süreçte hem abonelerimizin hem de sayaç okuyan personelimizin sağlığının korunması ve bulaşma riskinin minimize edilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede EPDK’nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından birisi de, saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir.

Personelimizin bir bölümü idari izinli veya karantinada

Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir. Yine bu dönemde sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler olduğu vb. sebeplerle izin kullanan personelimiz bulunmaktadır.

Binalara girmek daha da zorlaştı

Yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olmaktadır. Virüse yakalanma oranının diğer illere göre yüksek olduğu ve bu manada ilk sırada gelen İstanbul’da, abonelerimiz dışarıdan gelen kişilere karşı bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmektedirler. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler.

Nisan'daki sokağa çıkma yasakları

Diğer taraftan Nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamamıştır. Yine resmî tatiller ve Ramazan Bayramı da dikkate alındığında, Mayıs ayında aynı nedenlerle dokuz gün sayaç okuma imkânının olmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu zorunlu haller fatura gün sayısını uzatmaktadır. Bununla birlikte, sayaç okuma sayısının artırılması için, kurumumuzun tüm birimleri ve saha çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü bir gayret göstermektedir.

Bu konuda EPDK'yı önceden bilgilendirdik

Bu durum daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de sayın EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmiştir.

Daha önce hiç tecrübe edilmemiş olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte sadece kurumumuz değil bütün kurum ve kuruluşların, söz konusu olağanüstü koşulları kamu sağlığını da gözeterek aşmaya çalıştığı muhakkaktır. Dolayısıyla hem sektörümüzde hem de diğer sektörlerde benzer sorunlarla farklı şekillerde karşılaşılması muhtemeldir.

Bu çerçevede, daha evvel de paylaşıldığı üzere, talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını tekraren ifade etmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İGDAŞ: Abonelerin talebi olursa kolaylaştırıyoruz

Ayrıca İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, abonelerin talepleri halinde kolaylaştırıcı işlemlere gidildiğini, vade farkı da uygulanmadığını anımsatarak, “İçinden geçmekte olduğumuz süreci bütün kamu kurumları gibi bizler de yaşıyoruz. Aynı şekilde abonelerimiz de bunu yaşamaktadır. Biz bu anlayışla abonelerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.