Türkiye'de yeni vakaların görülmesiyle bazı bölgelerde karantina uygulandı

Muhtar görevden alındı: Kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, ‘görevi ihmalden’ İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.