Türkiye'de yeni vakaların görülmesiyle bazı bölgelerde karantina uygulandı
Türkiye'de koronavirüs vakalarında azalma yaşanırken bazı illerin köylerinde, sokaklarında yeni vakalar görüldü. Bu duruma yönelik karantina uygulanırken Van'da bir muhtar görevden alındı. Detaylar şu şekilde:
Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı. İpekyolu ilçesinde bağlı Ortanca Mahallesi’nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün karantina kararı alındı.
Muhtar görevden alındı: Kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, ‘görevi ihmalden’ İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan mahallenin girişinde tedbir alırken, mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Konya'da apartman karantinaya alındı: Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokak’ta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.