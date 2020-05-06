YÖK Başkanı Yekta Saraç: 8 milyonu bulan öğrenci sayımızla Avrupa'da birinciyiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 2019-2020 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri ile ilgili "Toplam 8 milyonu bulan öğrenci sayımız ile Avrupa’da birinci sıradayız. Bu kemiyet (nicelik) itibariyle büyüklüğe, 'nitelik, keyfiyet ve kalitenin'de eşlik etmesi için çalışıyoruz" dedi.

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YÖK, 2019-2020 öğretim yılı Türk Yükseköğretimi İstatistikleri'ni web sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Buna göre yükseköğretimde; 4 milyon 108 bin 571'i erkek, 3 milyon 831 bin 562'si kadın toplam 7 milyon 940 bin 133 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 7 milyon 320 bin 449'u devlet üniversitelerinde, 608 bin 123'ü vakıf üniversitelerinde, 11 bin 561'i ise vakıf meslek yüksekokullarında okuyor.

Sisteme bu yıl 1,5 milyon öğrenci eklendi

Toplam öğrenci sayısının 4 milyon 538 bin 926'sı lisans, 3 milyon 2 bin 964'ü ön lisans, 297 bin 1'i yüksek lisans, 101 bin 242'si ise doktora programlarında öğrenim görüyor. Sisteme bu sene toplam 1 milyon 516 bin 287 öğrenci eklenirken, bunlardan 782 bin 365'ini kadın, 733 bin 922'sini ise erkek öğrenciler oluşturdu. Türlerine göre akademik birim sayılarına bakıldığında Türk yükseköğretiminde; 129 devlet üniversitesi, 75 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 209 akademik birimin olduğu görüldü. Devlet üniversitelerinde 1419 fakülte, 15 bin 390 bölüm, 15 bin 530 program, vakıf üniversitelerinde ise 471 fakülte, 3 bin 280 bölüm, 9 bin 369 program yer aldı. Üniversitelerdeki toplam yüksek lisans programı sayısı 12 bin 650, doktora programı sayısı ise 5 bin 422 olarak açıklandı.

28 bin profesörden 19 bini eksik

Üniversitelerdeki öğretim elemanı sayısı toplam 174 bin 494 olurken, 95 bin 807'si erkek, 78 bin 687’si kadın öğretim elemanı olarak belirlendi. Açıklanan son verilere göre, üniversitelerde 28 bin 514 profesör, 16 bin 664 doçent, 40 bin 998 doktor öğretim üyesi, 37 bin 651 öğretim görevlisi, 50 bin 667 araştırma görevlisi bulunuyor. Sayıların cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise erkek profesör sayısının kadın profesör sayısını ikiye katlaması dikkat çekti. Yükseköğretimde 19 bin 407 erkek profesöre karşılık kadın profesör sayısı 9 bin 107'de kaldı. Doçent ve doktor öğretim üyeleri sayısında da erkekler, kadınları geçerken, kadınlar sadece öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sayısında erkekleri geride bıraktı. Öğretim görevlilerinin 18 bin 692’si erkek, 18 bin 959’u kadın; araştırma görevlilerinin 24 bin 820’si erkek, 25 bin 847’si kadın olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinde kadın akademisyenler; doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sayılarında erkek meslektaşlarının önüne geçti.

'Avrupa'da birinci sıradayız'

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2019-2020 öğretim yılı Türk Yükseköğretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaştık. Toplam 8 milyonu bulan öğrenci sayımız ile Avrupa’da birinci sıradayız. Bu kemiyet itibariyle büyüklüğe, ‘nitelik, keyfiyet ve kalitenin’ de eşlik etmesi için çalışıyoruz" dedi.