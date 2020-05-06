Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin, 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını açıkladı.

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Korona virüs nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti netlik kazandı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kritik bir toplantı yapan TFF Başkanı Özdemir açıklamalarda bulundu.

Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından bazı satır başları...

- İnsanlık tarihinin zorlu süreçlerinden bir tanesinden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu yolda çok doğru ilerliyoruz. 5 ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi.

''Müsabaka evresini en kısa sürede kulüplerimize bildireceğiz''

- Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görünmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık. İlk ölüm vakasından sonra da ligleri erteledik. Önlemler konusunda her adımı attık. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizde büyük bir yol aldık. Devletimizin kararlarına hep uyduk. Futbolun oynanabilmesi için bir protokol hazırladık. Müsabaka evresini en kısa sürede kulüplerimize bildireceğiz.

''UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık''

- Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için sağlık kurulumuz önemli bir çalışma hazırladı. Futbolun bu krizden en az şekilde etkilenemsi için gerekeni yaptık ev yapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı ile, Bilim Kurulu ile görüşmeler yaptık. Süreci sürekli değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık.

''12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık'' - Şimdilik olmak kaydıyla, ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ligleri başlatabilirsek 26 Temmuz'da bitirmeyi planlıyoruz. Kalan 8 haftanın 7'sini hafta sonu, 1 haftayı ie hafta arası oynatacağız. Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Belki de şartlar düzelirse, son 4 haftayı seyircili bile oynatabiliriz.

''Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz''

- Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp, onlardan gelen bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. Ligi başlatacağız. Bütün yol haritamız, bu ölçüde devam edecek. Kendi başımıza karar almıyoruz. Sağlık Kurulu ile değerlendiriyoruz. Müsabakaların hangi şartlarda oynanması gerektiğini Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Bilim Kurulu bu çalışmaları yürütürken, biz de kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle çalışmalarımızı başlatacağız.

''Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız''

- Evet, Ankaragücü'nde koronavirüse rastlanmıştır. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmek istemiyoruz. Futbolun nasıl oynanacağına dair bilgileri bülten halinde kamuoyu ve kulüplerle paylaşacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Alacağımız önlemlere rağmen bir kişide corona virüsü rastlanırsa o gün durumu bakanlıkla değerlendirip ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz.

Maçlar şifresiz yayınlanacak mı? beIN Media, Süper Lig için büyük miktar ödüyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceği aşikar. Bazı üyeler para vermişken, bazı kesim ise para vermeden izlemiş olacak. Bu durum da hukuksal bir konu doğuruyor. Ziraat Türkiye Kupası şifresiz, herkes evinde rahat rahat izliyor. beIN SPORTS çok büyük bir rakam ödüyor. Gelirini şifreden kazanıyor. beIN ile görüşüyoruz, şifresiz yayınlama durumunda bazı hukuksal olaylar ortaya çıkabilir. Restaurantlarda maç izlenmesiyle ilgili durumu ise nasıl olacak, bunla ilgili kararlar alınacaktır.

Soru: Bir takımda 8-10 oyuncuda pozitif çıkarsa ligi durdurur musunuz? Nihat Özdemir: Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey de yaşanmaz. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz. Ligi yeniden durdurma gibi bir planımız yok. Yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına yönelik bir protokol yayınladığımızda, kulüplerimiz buna uyarsa, bir sorun çıkmayacaktır ve yolumuza devam ederiz. Olur da yine birisine virüs bulaşırsa tekrar değerlendiririz.

''Yolumuza beIN SPORTS ile devam etmek istiyoruz''

UEFA ve FIFA ile devamlı görüşmelerdeyiz. Onların önümüzdeki ödeyeceği bedeller var. Milli takım ve milli takımlara oyuncu gönderen takımlar açısından. Bu ödemelerin öne çekilmesini istedik. Onlar da bunları ellerinden geldikçe öne çalışmaktadırlar. Her şirket gibi yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğramıştır. Bunun için beIN Sports'un sezon sonuna kadar 588 milyon TL gibi bir ödeme var. Bununla ilgili görüşme var. Onlar da ligin başlamasını istiyorlar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek. Yolumuza beIN SPORTS ile devam etmek istiyoruz.



''Yeni harcama limitleri için Lisans Kurulumuz çalışıyor''

Reklam gelirleri, maç günü gelirleri. Sponsor destekleri. Bunlar azaldı. Lisans kurulumuz çalışmalara başlayacak ve yeni harcama limitlerini ilan edeceğiz. Harcama limitleri konusunda çalışmalar devam ediyor. Virüsten dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor. Yeni harcama limitleri için Lisans Kurulumuz çalışıyor.

''Kulüplere para yolladık''

- Geçen hafta milli takımlara oyuncu veren kulüplere dağıtılmak üzere bize para gönderildi. Biz de vakit kaybetmeden bunu tüm kulüplerimize yolladık. Böyle yardımlar geldikçe biz de beklemeden kulüplerimize bu paraları yollayacağız.

''UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de liglerin bitmesini istiyor''

11 Haziran 2021'de de EURO 2020 başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de liglerin bitmesini istiyor. Bunları düşünerek ne kadar ara vereceğimizin hesabını kitabını yapıp karar vereceğiz. Kulüpler ile devamlı görüşme halindeyiz.

''Herkes kendi stadında oynayacak''

Tek şehirde maçları oynatmak asla gündemimize gelmedi. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Süper Lig'de neredeyse 18 takımın 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'de ise 18 takımın 11'i ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor.

''Liglerin başlamasına bugünden itibaren 35 gün var''

TFF Sağlık Kurulu'nun yayınladığı protokole zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Ama bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bize yollacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Buna uymak zorundalar. Geçen hafta ile bu hafta Türkiye'nin şartları aynı değil. Yavaş yavaş açılmalar başladı. Türkiye iyileşme yolunda hızlı ilerliyor. Liglerin başlamasına bugünden itibaren 35 gün var.

''Almanya, Merkel üzerinden açıkladı''

Almanya, liglerinin başlayacağını Başbakan Angela Merkel'in ağzından duyurdu. Arkasından inanıyorum ki birçok Avrupa ülkesi de liglerine geri dönme tarihlerini açıklayarak devam edecektir. Belarus futbola devam ediyor. Hollanda ve Fransa bitirdi. Almanya, Merkel üzerinden açıkladı. Hırvatistan, Sırbistan, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi liglere geri dönecektir. İspanya, İtalya ve İngiltere liglerinin durumu önemli.

Yabancı sınırı konusu

- Normal bir süreç olsaydı, yabancı sınırını gelecek sezon için konuşuyor olacaktık. Fakat bu konuda acele etmemeliyiz. Bu virüs olayı her şeyi değiştirdi. Acele etmeden kulüplerimizle görüşerek karar alınacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Bunların da planlaması, görüşmeleri devam ediyor. Bununla ilgili yakın zamanda kararımızı alıp açıklayacağız.

''Play-off ne olur, kim düşer gibi konuları konuşmadık''

- Ben iş adamıyım ve TFF Başkanıyım. Bu süreçte hem iş hayatımda hem de TFF'de işlerimi ihmal etmedim. Futbolcuların da tek görevi var. Sahaya çıkıp tam randımanlı bir şekilde oynamaları gerekir. Biz bugün, liglere son verirsek nasıl tescil ederiz, kimi şampiyon yaparız, kimi Şampiyonlar Ligi'ne göndeririz, kimi düşürürüz, 1. Lig'de kimi şampiyon yaparız, oradaki play-off'lar nedir, ne değildir, bunları hiç gündeme getirmedik. Çünkü gündemimizde o yok.

''Basınsız futbol maçının olması söz konusu olamaz''

- Basın, mutlaka katılmalıdır. Basınsız futbol maçının olması söz konusu olamaz. Akreditasyonlara, sayılara dikkat edeceğiz. Test yapma konuları gelebilir. Basın, seyircisiz oynanacak maçlarda yerini alacak ama bir akreditasyon neticesinde. Sayılarda kısıtlama getireceğiz, oturma düzenlerini değiştireceğiz. Bunların hepsini yakın zamanda açıklayacağız. Şampiyonlar Ligi Finali, Ağustos sonunda oynanacak gibi planlanıyor. Seyircili mi, seyircisiz mi bilinmiyor. İnşallah seyahat özgürlüğü olur ve maçlar seyircili oynanır. Gelecek sezon da bu şekilde seyircili oynayabiliriz diye düşünüyorum.