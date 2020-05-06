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Sumudica ve yardımcıları Gaziantep yolunda

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e dönüyor.

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Korona virüs salgını nedeniyle liglerin tatil edilmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nden izinsiz olarak ülkesi Romanya'ya giden Teknik Direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim kente dönüyor.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, yardımcı antrenörlerimiz ve futbolcularımızdan Alexandru Maxim, bugün öğle saatlerinde şehrimize dönmüş olup, 14 günlük karantina sürecine gireceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Romanya'dan özel uçakla dönüş yolculuğunda olan Sumudica ile beraberindekiler, Gaziantep'e geldikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurdunda 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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