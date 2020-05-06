HABER /  FENERBAHÇE
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında

Bir dönem sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşayan Dirk Kuyt antrenör olarak Fenerbahçe’ye geri dönmek istediğini söyledi. 

Abone ol

Teknik direktörlük koltuğunu Nenad Bjelica’ya teslim edecek Fenerbahçe, Hırvat hocayı hafta içinde özel uçakla Türkiye’ye getirmeye hazırlanırken teknik heyete sürpriz bir takviye de gündemde. Dirk Kuyt antrenör olarak Fenerbahçe’ye geri dönmek istediğini söyledi. 

2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un başında bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dick Advocaat, Hollanda basınına sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"Kuyt için ideal tercih"
Milliyet'in derlediği habere göre Advocaat, "Kuyt gelecek yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe... Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.

Şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı
Üç sezon boyunca Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt, sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı eski yıldız ayrıca 2013-14 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş minik oğlunu boğarak öldürdü
Memur-Sen araştırma yaptı! İşte 4 kişilik ailenin açlık sınırı
O hayvanda bulunan antikor koronavirüsü engelliyor! Önemli araştırma
Koronavirüsün yenen doktor anlattı: Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor
Yerli solunum cihazında ilk ihracat gerçekleşti! O ülke bakın tanesi kaç paradan aldı
LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Maskelerin 1 TL'den satılması çok zor
YÖK Başkanı Yekta Saraç: 8 milyonu bulan öğrenci sayımızla Avrupa'da birinciyiz
Meriç Acemi kimdir yaşı kaç Aşk 101 senaristi Meriç Acemi dizileri
Olay yeri Adana! Pazarcılar denetim yapan memurları darp etti
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
2020 YKS sınavında görev alacak öğretmen başvurusu
Yorumlar