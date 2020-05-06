Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye dönüş hazırlığında

Bir dönem sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşayan Dirk Kuyt antrenör olarak Fenerbahçe’ye geri dönmek istediğini söyledi.

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Teknik direktörlük koltuğunu Nenad Bjelica’ya teslim edecek Fenerbahçe, Hırvat hocayı hafta içinde özel uçakla Türkiye’ye getirmeye hazırlanırken teknik heyete sürpriz bir takviye de gündemde. Dirk Kuyt antrenör olarak Fenerbahçe’ye geri dönmek istediğini söyledi.

2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un başında bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dick Advocaat, Hollanda basınına sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

"Kuyt için ideal tercih"

Milliyet'in derlediği habere göre Advocaat, "Kuyt gelecek yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe... Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.

Şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı

Üç sezon boyunca Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt, sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı eski yıldız ayrıca 2013-14 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.