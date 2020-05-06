AK Partili Hayati Yazıcı'dan çay üreticilerine müjde!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çay toplanması ve çay fiyatı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “Hem çay fiyatı hem çay tahsilatı yapmak üzere müstahsilin çay hasadına dönüşüyle alakalı Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar. Yani gitme arzularını çok doğal karşılıyorum ama bu koronavirüsün üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması konusunda da büyük bir hassasiyet içerisindeyiz” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, çay toplanması ve çay fiyatı ile ilgili tartışmalara ilişkin, “Hem çay fiyatı hem çay tahsilatı yapmak üzere müstahsilin çay hasadına dönüşüyle alakalı Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar. Yani gitme arzularını çok doğal karşılıyorum ama bu koronavirüsün üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması konusunda da büyük bir hassasiyet içerisindeyiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları;

Baro ve tabip odaları düzenlemesi

Bu konu yıllardır tartışılan bir konu. Avukatlık yaptığımız zamanlarda hatta belki ondan da önce bu meslek odalarının seçim şekli hep tartışılır. Baroya kayıtlı avukat sayısının 1000 tane olduğunu varsayalım birisi 499 rey aldı, diğeri de 501 aldı. Bütün yönetim kurulunu 501 alan oluşturuyor. Ya başkan var zaten, başkan adayı tek dereceli seçiliyor. Yönetim kurulu üyeleri 'nispi esasa' göre belirlensin, yani illerin milletvekili dağılımı nasıl partiler arasında nispi esasa göre belirleniyorsa Baroların, tabip odalarının, buna benzer oda ve kuruluşların yönetim kurulları 'çoğunluk' esasına göre değil, 'nispi esasa' göre belirlensin, katılımcılık olsun, çoğulculuk olsun. Yıllardır tartışılan bu sorunu çözmek gerekir. Bakın yeminli mali müşavirler, mali müşavirler oda seçimleri bu söylediğim yönteme göre yapılıyor, onu da üç dört yıl önce değiştirdik. Nispi usule göre yönetim kurulları oluşuyor ve farklı kesimlerin görüşünü ifade edecek temsilciler de yönetim kurullarında yer alıyor. Bu, demokratik bir gelişmedir.

CHP ile darbe polemiği

Özellikle CHP sözcülerinin darbe anlamına gelecek sözcükleri kullanma konusunda çok daha hassas, titiz olmaları gerekiyor. Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir parti darbeyi ima edecek sözlü söylem, yaklaşım içerisinde olamaz. Ama CHP'nin bir il başkanı, 'Bunlar gidecek ama seçimle, ama başka yolla.' Ne demek başka yol? Bunu söyleme lüksü yok. Bunu söylediği zaman da, bunu söyleyene karşı 'sen darbeden yanasın'a müstahak hale geliyor.

Çay toplama ve çay fiyatı tartışmaları

Haftaya bir aksilik olmazsa kabine toplantısında hem çay fiyatı hem çay tahsilatı yapmak üzere müstahsilin çay hasadına dönüşüyle alakalı bir karar çıkar. Yani gitme arzularını çok doğal karşılıyorum ama bu koronavirüsün üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması konusunda da büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Bu konuyla alakalı önümüzdeki Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar. Karar, dönüş yönünde olur veya olmaz, o ayrı bir konu. Biz, hiçbir vatandaşımızı sebep yokken, gerekli olmadığı halde zora sokacak bir davranış içerisinde asla olmayız ama sağlığımız her şeyin önündedir. İnşallah uygun da bir fiyat çıkar, ki bizim fiyat politikamız aşağı yukarı belli, enflasyonun altında hiçbir zaman müstahsilimizi ezdirmedik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında bir karara dönüşecek, o kararı da inşallah hemşerilerimizle paylaşacağız. Hiç tedirgin olmasınlar. Sükûnetle, suhuletle takip etsin, beklesinler. İnşallah bir çözüm, değişik faktörleri de dikkate almak suretiyle hayırlı bir karar alacağız. En rasyonel karar neyse onu alacağız.