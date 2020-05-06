Türkiye'de radyo yayıncılığının 93. yılı TRT ile kutlanıyor

Türk radyoculuğunun 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak Türkiye’nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü’nü tüm radyo ve dinleyicileri ile kutluyor.

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Türkiye'de ilk resmi radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de yapılmaya başlanmasından dolayı TRT, 6 Mayıs Radyo Günü’nü 2009 yılından itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlediği “TRT Radyo Günleri” etkinliği ile büyük bir coşkuyla kutluyordu. Bu yıl 93’üncü yıl dönümü olan Türk radyoculuğunun dünyaya açıldığı 6 Mayıs günü kapsamında TRT tarafından düzenlenen “Radyo Günleri” etkinlikleri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal olmuştu. Fakat TRT Radyo Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Türkiye’deki radyo yayıncılığının 93’üncü yıldönümü TRT Radyoları’nın yayınlarıyla evlerden kutlanıyor. TRT Radyoları’nın gönülden gönüle kurduğu bağ ile mesafeler kısalıyor, uzaklar yakın oluyor.

Türk radyo yayıncılığı

Türkiye’de 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci’deki Büyük Postane’nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan ilk anonsla başlayan radyo yayıncılığı; 1964 yılında TRT’nin kurulmasıyla sağlam temeller üzerinde geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına önemli bir etken oldu. Amatör bir heyecan, profesyonel bir merak, güçlü bir inançla başlayan ülkemizin radyo yayıncılığında Türkiye’nin sesini dünyaya duyurmak amaçlandı. Nice ustalar; müziği ve bu toprağın sesini harmanlayan “Arkası Yarınlar, Radyo Tiyatroları, Günaydınlar, Gecenin İçindenler, Futbol Naklen Yayınları, Ajanslar” gibi programlar dinleyenlerin gönül tellerini titretti.

TRT’nin köklü geçmişi, Türkiye’nin güçlü sesi oluyor

Günümüzde TRT Radyoları, 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak, kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışıyla bu alanda öncü rolünü üstleniyor. Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan toplam 16 ulusal ve bölgesel kanalları ile karasal vericiler, uydu ve internet üzerinden Türkiye’nin sesini tüm dünyaya duyuruyor.

Korona günlerinde TRT Radyoları’ndan örnek yayıncılık TRT Radyoları, tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizi de tehdit eden pandemi sürecinde gerek yayın içeriklerinin hızla dönüştürülmesi, moral-motivasyon artırıcı program planlaması, güncel bilgi ve uyarı spotlarına yer verilmesi; gerekse üretilen içeriklerin Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile yapılan iş birliği çerçevesinde 600’e yakın özel ulusal/bölgesel/yerel radyolarla paylaşımı noktasında sorumlu bir yayıncılık örneği sergilemiştir.

TRT Radyo sanatçıları, TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası evlerinde seslendirdikleri ve sosyal medya üzerinden yayınlanan mini konserlerle ''Evde Kal''çağrısını yinelerken, “Ev Hayat Dolu” mesajını doğrulayan radyo programları ile kurulan bağın hiçbir koşulda kopmayacağını da göstermiş

oldu.

Türkiye’deki İlk Radyo Yayınının 93. Yılına Özel “Radyo Tiyatrosu”

TRT Radyoları’nda bir klasik haline gelen “Radyo Tiyatrosu” oyunları yıllardır yayın günü ve saati dahi değişmeksizin yayınlanmaya devam ediyor. Her çarşamba yayınlanan “Radyo Tiyatrosu”nun bugünkü oyunu 6 Mayıs Radyo Günü’nde Caddede İki Adam isimli oyunuyla dinleyenlerin beğenisine sunuluyor. Zihni Göktay, İskender Bağcılar, Hikmet Körmükçü,

Akasya Asıltürkmen, Oya Prosciler, Uğur Dilbaz ve Aybeniz Ece Uçan’ın seslendirdiği oyun, evde de sanattan kopmak istemeyenler için kaliteli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Caddede İki Adam

İsmail Bakır ve Selim Erkol uzun yıllardır arkadaştır ve emeklilik günlerini cadde kenarında oturup geçenleri izlemekle geçirmektedirler. Bir gün kuyumcunun önünde bir kadın görürler. Elindeki büyük çanta ve tedirgin davranışlarından şüphelenirler. Akıllarından çeşitli senaryolar geçirirler. Derken İsmail Bakır'ı evden çağırırlar. İsmail’in oğlu Rıfat ortadan

kaybolmuştur. Rıfat'ın peşinden adım adım iz süren ailesi bir sürprizle karşılaşır. Bu gizemli kadının Rıfat’ın ortadan kaybolmasıyla nasıl bir ilgisi vardır? Caddede iki yaşlı adam ve gizemli bir kadın... Para dolu bir çanta ile aranan bir adam. Nefes kesen bir macera.