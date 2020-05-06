İspanya’da günler sonra bir ilk yaşandı

İspanya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 olarak açıklandı. Günler sonra 200'ün üzerine çıkan rakamın düne göre yüzde 30 arttığı gözlendi.

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Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı dördüncü ülke olan İspanya’dan son günlerde salgının kontrol alındığına yönelik işaretler geliyordu.Günlük can kaybı sayısı 30 Nisan’dan bu yana 300 ve altında seyrederken, 3 Mayıs’tan itibaren ise 200’ün altına düşmüştü.

Yüzde 30 artış

Sağlık Bakanlığı bugün ülkedeki son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Açıklanan verilere göre dün 185 olan günlük ölü sayısı yaklaşık yüzde 30 artışla yeniden 200’ün üstüne çıktı.Son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 25 bin 613’ten 25 bin 817’ye yükseldi.Toplam vaka sayısı ise 219 bin 329'dan 220 bin 325’e ulaştı. Ülkede günlük ölü sayısı 2 Nisan'da zirveye ulaşarak 950'ye kadar çıkmıştı