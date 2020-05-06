HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

İspanya’da günler sonra bir ilk yaşandı

İspanya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 olarak açıklandı. Günler sonra 200'ün üzerine çıkan rakamın düne göre yüzde 30 arttığı gözlendi.

Abone ol

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı dördüncü ülke olan İspanya’dan son günlerde salgının kontrol alındığına yönelik işaretler geliyordu.Günlük can kaybı sayısı 30 Nisan’dan bu yana 300 ve altında seyrederken, 3 Mayıs’tan itibaren ise 200’ün altına düşmüştü.

Yüzde 30 artış
Sağlık Bakanlığı bugün ülkedeki son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Açıklanan verilere göre dün 185 olan günlük ölü sayısı yaklaşık yüzde 30 artışla yeniden 200’ün üstüne çıktı.Son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 25 bin 613’ten 25 bin 817’ye yükseldi.Toplam vaka sayısı ise 219 bin 329'dan 220 bin 325’e ulaştı. Ülkede günlük ölü sayısı 2 Nisan'da zirveye ulaşarak 950'ye kadar çıkmıştı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar kuru 7.15'i gördü! Doların saat 14.00 itibariyle son durumu
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kapalıçarşı esnaf sayısı açıklandı
Erdoğan'dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu! Olay yaratan yazı
Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş minik oğlunu boğarak öldürdü
Memur-Sen araştırma yaptı! İşte 4 kişilik ailenin açlık sınırı
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Fenerbahçe’de Ali Koç Semih Özsoy'un üstünü çizdi
10 günden fazla adet olan bir kadın oruç tutabilir mi- oruç bozulur mu?
AK Partili Hayati Yazıcı'dan çay üreticilerine müjde!
Engelli maaş ödeme takvimi mayıs ayında ne zaman ödenir?
Emlak vergisi 2020 ödeme nasıl olur mayıs ayı taksit ödeme
Yorumlar