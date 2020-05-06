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Fenerbahçe’de Ali Koç Semih Özsoy'un üstünü çizdi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başarısız geçirilen futbol ve basketbolda faturayı Semih Özsoy'a çıkardı.

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Fenerbahçe Ali Koç ile Semih Özsoy'un arasına kara kedi girdi. Fenerbahçe'de basketbol şubesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç Obradovic'in geleceği belirsizliğini korurken, 2018'deki kongreden beri şubenin başında bulunan Semih Özsoy görevden alındı.

İbrahim Kutluay'ın adı gündemde
Kulislerde Özsoy'un başarısız bulunduğu için bu kararın alındığı söylenirken yerine P&G şirketinin Türkiye-Kafkasya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun adı ön plana çıktı. Ancak Turnaoğlu'nun yoğun iş hayatı nedeniyle bu görevi kabul edemeyeceğini ilettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın ismi de gündeme geldi.

Futbol Emre'ye teslim edilecek
Semih Özsoy ayrıca futbol şubesindeki görevlerinden de alındı. Başkan Ali Koç futbolla ilgili her şeyi sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'na teslim edecek.

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