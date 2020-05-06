HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Fatih Tezcan hakim karşısında çark etti! "Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin"

Atatürk'e hakaret ettiği için yargılanan Fatih Tezcan, hakim karşısına çıkınca çark etti. Tezcan'ın ifadesinde "Mustafa Kemal'e hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir" sözleri güneme oturdu.

Abone ol

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten yargılandığı davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Tezcan, Bodrum'da gözaltına alındı.

Sorgusunda hakaret etmediğini söyleyen Tezcan'ın şu ifadeleri çok konuşulanlar arasına girdi: Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür. Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir.

Dikkat çeken ifadeler

30 Nisan'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Fatih Tezcan, ifadesinde şunları söyledi:

Ben asla ve kimseye hakaret etmem. Sorguya konu yazı ve paylaşımlarım gazetecilik mesleğimle ilgilidir. Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek, Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir. ‘Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür' diyen şahsımın, hiçbir şartta kastı tahkir (onur kırma) yoktur…

Fatih Tezcan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Muğla Açık Cezaevinde hükümlü"

Hakkındaki yakalama kararını uygulamak için 4 Mayıs'ta Tezcan'ın adresine giden polislerin 'Yapılan araştırma neticesinde Muğla Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu bilgisine ulaşıldı' şeklinde tutanak tuttuğu anlaşıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte LGS örnek soru ve cevapları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar kuru 7.15'i gördü! Doların saat 14.00 itibariyle son durumu
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kapalıçarşı esnaf sayısı açıklandı
Erdoğan'dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu! Olay yaratan yazı
Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş minik oğlunu boğarak öldürdü
Memur-Sen araştırma yaptı! İşte 4 kişilik ailenin açlık sınırı
ÖNCEKİ HABERLER
Cezayı görünce şok oldu! Eskişehir'de sürücü oruçlu olduğu gün alkollü çıktı
İspanya’da günler sonra bir ilk yaşandı
Ankara'da boya fabrikasında yangın
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Fenerbahçe’de Ali Koç Semih Özsoy'un üstünü çizdi
Anneler Günü ne zaman 2020 bu pazar Anneler Günü mü?
Yorumlar 1 yorum