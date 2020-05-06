Fatih Tezcan hakim karşısında çark etti! "Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin"

Atatürk'e hakaret ettiği için yargılanan Fatih Tezcan, hakim karşısına çıkınca çark etti. Tezcan'ın ifadesinde "Mustafa Kemal'e hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir" sözleri güneme oturdu.

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Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten yargılandığı davada ifade vermediği için hakkında yakalama kararı bulunan Fatih Tezcan, Bodrum'da gözaltına alındı.

Sorgusunda hakaret etmediğini söyleyen Tezcan'ın şu ifadeleri çok konuşulanlar arasına girdi: Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür. Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir.

Dikkat çeken ifadeler

30 Nisan'da Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Fatih Tezcan, ifadesinde şunları söyledi:

Ben asla ve kimseye hakaret etmem. Sorguya konu yazı ve paylaşımlarım gazetecilik mesleğimle ilgilidir. Mustafa Kemal'e küfür veya hakaret etmek, Müslüman'ın öncelikle kendi davasına ihanetidir. ‘Atatürk'e hakaret edene kadar bana küfür edin, daha iyidir, kabulümdür' diyen şahsımın, hiçbir şartta kastı tahkir (onur kırma) yoktur…

Fatih Tezcan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Muğla Açık Cezaevinde hükümlü"

Hakkındaki yakalama kararını uygulamak için 4 Mayıs'ta Tezcan'ın adresine giden polislerin 'Yapılan araştırma neticesinde Muğla Açık Cezaevi'nde hükümlü olduğu bilgisine ulaşıldı' şeklinde tutanak tuttuğu anlaşıldı.