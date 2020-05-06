AVM açılış tarihi ve saati netleşti! AVM'de ürünler dezenfekte edilecek yasaklar da var

11 Mayıs'ta açılacak olan AVM'ler için yeni kurallar getirildi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olanlar ve ateşi 38 üstü çıkanlar AVM'ye alınmayacak. AVM'lerde denenen ürünler dezenfekte edilmeden bir başkasına kullandırtılmayacak.

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Kepenk kapatan alışveriş merkezlerinde, salgının gerilemeye başlamasıyla 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçmek için çalışmalar başladı. Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM'de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020-1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

AYD aldığı tavsiye kararlarını şöyle duyurdu:

1.1. Dileyen perakendecinin 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilgili AVM’deki mağazasını Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği asgari tedbirlere ilaveten müşteri ve çalışanların sağlığını korumak adına gerekli görülen önlemleri almak suretiyle açarak faaliyetlerine başlamasına ve hatta Ramazan ayında olduğumuz da gözetilerek mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde, (AVM normal açılış saati 10.00-22.00 olarak kalmakla) 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmesi,

1.2. Bunlara ek olarak açılış hazırlıkları ve salgın önlemlerini henüz tamamlayamadığı için 11 Mayıs 2020 itibariyle mağazasını açmayan perakendecilere salgınla mücadelede olumlu seyrin devamı ile 1 Haziran 2020 tarihine dek kolaylık sağlanması, geç açıldığı iddiasıyla sözleşmesel/kanuni herhangi bir yaptırım uygulanmaması,

1.3 Bu sebeple tüm perakendeci/kiracılar bakımından nihai açılış tarihinin salgınla mücadelenin olumlu seyri ile 1 Haziran 2020, çalışma saatinin de 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi,

1.4. (Halihazırda açık olan market ve eczaneler hariç) Bu karara konu AVM’lerdeki mağazasını Mayıs ayında açan/açmayan kiracılardan Mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi; devam eden aylar bakımından ise her AVM’nin kendi koşullarında ve özelinde kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması

yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

AVM'de uygulanacak önlemler

Açılış hazırlıklarının sürdüğü Pendik'teki Viaport Outlet Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki diğer örnekleri de inceleyerek açılış için bir çalışma planı oluşturduklarını belirtti. 23 Mart'tan bu yana kepenklerinin kapalı olduğunu aktaran Saçmacıoğlu, salgın sonrasında alışveriş merkezlerindeki durumun salgın öncesindeki gibi olmayacağını kaydetti.

"Maske takmayanlar içeri alınmayacak"

Saçmacıoğlu, ziyaretçiler gelmeden AVM'de bir ön temizlik yapılacağını, zemin ve temas edilen yerlerin çamaşır suyu katılmış sular ve dezenfektanlarla sabah, akşam temizleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen misafirleri güvenlik görevlileri karşılayacak, ateşlerini ölçecekler, ateşi 38'in üzerindeyse almayacak, maske kullanmıyorsa almayacaklar. Misafirlerimizden kısıtlama bitene kadar 65 yaş üzeri veya 20 yaş altında olanlar varsa almayacak. Sıra oluştu diyelim içeri alınırken, bu sırada sosyal mesafe kuralı ihmal edilmesin diye yerlere şeritler çekiyor olacağız. İçeri girdikten sonra alanımız geniş ama biz yine de mümkün mertebe yaya trafiğin akışını tek yönlü yapmaya çalışacağız, sağdan akıp soldan dönüş şeklinde."

AVM'ler açılış saatlerini kendileri de belirleyebilecek. İstanbul'daki Viaport alış veriş merkezi ilk etapta 12.00-19.00 saatleri arasında açık kalınmasına karar verdi.

Mağazalarda kişi sınırı

Saçmacıoğlu, ziyaretçiler içeri alındıktan sonra sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, mağaza içlerindeki kişi sayısı gibi kurallara uyulup uyulmadığının da kendileri tarafından sürekli kontrol edileceğini kaydetti.

Denenmiş ürünler dezenfekte edilecek

En çok dikkat edilmesi gerek yerlerin mağazaların iç kısımları olduğunu vurgulayan Saçmacıoğlu, bazı markaların ürün denetmeyeceğini, bazılarının da denenmiş ürünü 24 saat süreyle başka bir rafta tutup dezenfekte ettikten sonra tekrar sergileyeceğini belirtti.

Saçmacıoğlu, mağazaların da ciddi bir hazırlık yaptığını dile getirerek, "Biz de onlarla irtibat halindeyiz. Ne tür önlemler aldıklarını konuşuyoruz. Örneğin mağazalarımızın zaten hepsinde, ortak alanlarda dezenfektanlarımız olacak. Mağazalarda girişte, kasa yanında dezenfektanlar olacak. On metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edecekler. Mağazanın büyüklüğüne göre bu oran değişebilir, artabilir. İçeride yine kasa, giyinme kabinleri önlerinde sosyal mesafeye uyulması için işaretler olacak. Bazı mağazalarımız ürün denetemeyecek ama iade süreçlerini kolaylaştırıp, hızlandıracak. Bazı mağazalarımız da ürünü denetecek ama bir daha rafa koymayacak. Ayrı bir rafta 24 saat bekletecek, ultraviyole ışıklarla varsa virüsleri öldürüp ertesi gün öyle rafa koyacak." ifadelerini kullandı.

Bütün mağazalar aynı anda açılmayacak

AVM'deki mağazaların tümünün hemen açılmayacağını söyleyen Uğur Saçmacıoğlu, mağazaların faaliyetlerinin peyderpey başlayacağını sözlerine ekledi.