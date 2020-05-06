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ABD'de son 2 bin 360 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi.

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Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. 

Virüs en çok New York'ta etkili

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor.

Ölüm sayısı 72 bin 334’e çıktı

Salgının yeni merkez üssü olan ABD'de son 24 saat içinde 2 bin 360 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 72 bin 334’e yükseldi.

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