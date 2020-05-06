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Kayseri'de musluk tamircisini vuran bina görevlisi tutuklandı

KAYSERİ'de, musluk tamiri için apartmana gelen tesisatçı Murat Kekme'yi (50) tartışma sonrası pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan bina görevlisi Raşit Durmaz (35), mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Kekme'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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Kanlı olay, dün Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'ndeki sitede meydana gelmişti.

Musluk tamiri için binaya gelen tesisatçı Murat Kekme, kendisinden komisyon istediği iddiasıyla apartman görevlisi Raşit Durmaz ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Durmaz, evden getirdiği pompalı tüfekle Kekme'yi karnından vurarak, ağır yaraladı. Kekme, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Raşit Durmaz ise olay sonrası Murat Kekme'nin yakınları tarafından darbedildi.

"Kendisi bana iftira atıyor" savunması

Yaralanan ve hastaneye götürülen Kekme, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Durmaz'ın, emniyette verdiği ifadesinde, "Ben Murat Kekme'den komisyon için para istemedim. Kendisi bana iftira atıyor. Murat Kekme bana saldırdığı için kendimi korumak adına ateş ettim" dediği öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Raşit Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Murat Kekme'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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