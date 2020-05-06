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Muğla'da kısıtlama kalktı tatilcilerin rotası Bodrum oldu araç girişi yüzde 25 arttı

MUĞLA seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilin içerisinde yer almıştı. Normal şartlarda turist akınına uğrayan Bodrum, kısıtlamanın ardından yazlıkçı akınına uğradı. İlçeye girişlerde denetim yapılırken gelen araç sayısı bir hayli fazla.

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Muğla'da kalkan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte turizmin göz bebeği Bodrum'a giren araç sayısında artış gözlenmeye başlandı. Seyahat kısıtlamasının ardından bugün araç giriş sayısında artış gözlendiği öğrenildi. Birçoğunun tatilci olduğu ve yazlık evlerine gelmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum'a ilk vaka İstanbul'dan gelmişti

Seyahat kısıtlamasının öncesinde Bodrum'a günlük giriş yapan araç sayısı 12 bini geçmişti, kısıtlama öncesinde 100 bin tatilci Bodrum'a giriş yapmıştı. Bodrum'da görülen ilk korona virüs (Covid-19) vakası ve vefatı ise İstanbul'dan gelen yazlıkçılardan olmuştu.

Seyahat kısıtlamasının gelmesiyle birlikte ilçeye giren araç sayısı 2 bine kadar düştü, yazlıkçı sayısı ise sıfıra düşmüştü. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte ilçeye giren araç sayısında yüzde 25 artış görüldü. Tatilciler ise tekrar Bodrum'a gelmeye başladı.

Adres bilgileri alınıp kontrol ediliyorlar

Bodrum'a giriş yapan araç sürücülerinin ve yolcularının ateşlerini ölçen polis ekipleri, ilçeye gelen yazlıkçıların adres bilgilerini telefon numaralarını alarak 14 gün evde karantinada kalmalarını istiyor. Günde 2 kez evlere ziyarete giden güvenlik güçleri yazlıkçıların karantinayı evlerinde geçirip geçirmediğini kontrol ediyor.

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