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Çanakkale'de köy adeta Venedik'i andırıyor evlerin altından su akıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan Ağaçköy köyünde yaşayanların, ihtiyaçlarını evlerin altından akan sulardan karşıladığını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Çanakkale'de '1000 pınarlı dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan, Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Ağaçköy köyünde, evlerin altından akan sular görenleri şaşkına çeviriyor. 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan köyde 350 nüfus bulunuyor.

Odaların altından bile su akıyor

Köy kahvesinin altından, evlerin mutfak, tuvalet ve odalarının altından akan suyla köylüler her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Çandır deresi olarak bilinen derenin üzerinden geçecek şekilde tasarlanan köy evleri kuşaktan kuşağa geçerek özelliğini koruyor.

"Evin içinden geçtiğini ilk gördüğümde çok korktum"

Evinin altından akan suyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Neriman Çalık, "Ben bu köye gelin geldim. İlk önce evin içinden geçen dereyi görünce korktum. Şimdi ise bu dere suyundan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Mutfağımın altından geçen dere suyuyla çamaşır ve bulaşıklarımı yıkıyorum. Her türlü işimi bu dere suyu ile görüyorum. Fakat evimin altından geçen dere nedeniyle kışın çok soğuk, yazın ise serin oluyor" dedi.

Serpil Bacak (50) ise, evlerin altından akan suyla bahçelerde sebze ve meyve yetiştirdiklerini, çamaşır ve bulaşıklarını da yıkadıklarını belirtti.

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