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Vedat Muriç kapışması! 20 milyon euro veren var

İtalyan basını, Lazio’nun Vedat Muriç için Fenerbahçe’nin istediği 20 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı.

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Fenerbahçe’nin kapısına dayanan Vedat Muriç sevdalıları arasında nabız yükselirken, sarı-lacivertli yönetim ellerini ovuşturmaya başladı.

Rekabet, yönetimin beklediğinden daha hızlı ilerlerken, işi şansa bırakmak istemeyen Lazio rakamı bir anda Fenerbahçe’nin talep ettiği seviyeye çekti.

Lazio'dan 20 milyon euro
İtalyan devinin Arnavut sportif direktörü Ilgi Tare’nin ısrarla istediği Vedat için yapılan 12 milyon avroluk ilk teklif kabul görmezken İtalyan basını Lazio’nun Fenerbahçe’nin istediği 20 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı. Vedat Muriç yarışında en tehlikeli rakibi Tottenham olarak gören Lazio’nun İngilizlerden hızlı davranarak transferi bitirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Bilic gözüne kestirdi
Bu arada İngiliz basını, Türkiye için tanıdık bir ismin de Vedat Muriç’i takımında görmek için kolları sıvadığını yazdı. Premier Lig’e dönüş için geri sayımda olan West Bromwich’in teknik patronu Slaven Bilic’in Kosovalı golcüyü gözüne kestirdiği belirtildi.

West Brom, Tottenham, Leicester ve Crystal Palace’tan sonra Vedat’ın peşinde düşen dördüncü İngiliz ekibi oldu.

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