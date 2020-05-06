Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı! Tartışmayı alevlendirecek açıklamalar

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, son günlerde sert tartışmalara neden olan "darbe çağrısı" gündemini değerlendirdi. Davutoğlu, "AK Parti ve sayın Erdoğan son dönemde bu tür gündem değiştirici söylemleri ile otoriter eğilimlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır" diye konuştu.

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Hükümet ile muhalefet arasındaki darbe tartışmalarına katılan Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, "Tartışmanın bilinçli olarak gündemde tutulduğunu" söyledi.

"Türkiye hala darbelerin yapılabileceği bir ülke ise bu darbeler tweet atarak değil sayın Cumhurbaşkanının 45 gündür gitmediği ülkenin başkentine ivedi olarak dönmesiyle engellenebilir" ifadelerini kullandı.

"Yüz yüze yapılan toplantılarda ele alınabilir"

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: Türkiye hala darbelerin yapılabileceği bir ülke ise bu darbeler iktidarın twitter kampanyalarıyla, çocuksu mesajlarıyla sanal alemde değil ülkenin başkenti Ankara'da ciddi bir şekilde meselelere eğilerek engellenebilir. Devletin kritik meseleleri siber güvenliğinden kimsenin emin olmadığı dijital ortamda yapılan toplantılarda değil, sosyal mesafeye dikkat ederek başkentte yüz yüze yapılan toplantılarda ele alınabilir.

"Trajikomik manzaralar"

Yazar Ragıp Zarakolu'nun olay yaratan köşe yazısına değinen Davutoğlu, şöyle konuştu: Kah beş para etmez, akademik olarak çapsız, gazetecilik açısından yetersiz bir rapordaki yarım yamalak bir cümleden bütün ülkeyi darbe tehdidi ile ayağa kaldırıyorlar kah bir siyasetçinin sorumsuz ifadesinden bütün memleketin darbe tehdidi ile savaşması için kendi kendilerini oyalıyorlar. Ülkemizi bir trol ülkesine, iktidarı bir propaganda şirketine çeviren bu durum gerçekten trajikomik manzaraların oluşmasına yol açıyor.

Maske dağıtımında yaşanan kriz

Maske krizi mevcut iktidarın yönetim zaafını ortaya seren en güzel örneklerden biridir. İktidar, basit bir maske dağıtımını dahi başaramamış, maske dağıtımını maske krizine çevirmiştir. Basit bir altyapı ile asgari bir yönetim becerisi ile çözülebilecek basit ama hayati bir mesele maalesef 2 aya yakın zamandır halen çözüme kavuşturulamamıştır. Maske krizi ucuz popülizm ile ciddi meseleler çözülemediğini, ülke yönetilemediğini bir kez daha göstermiştir.