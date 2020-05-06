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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu keşke AVM'ler daha geç açılsa dedi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kısıtlamaların bir kısmının gevşetilebileceği noktadayız ama keşke öncelik AVM’ler olmasaydı" dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, koronavirüsle ilgili normalleşme adımları hakkında, "Kısıtlamaların bir kısmının gevşetilebileceği noktadayız ama keşke öncelik AVM’ler olmasaydı. Emek verildi ve bunun sonucunda en azından dizginlediğimizi söyleyebiliriz ama her şey gevşerse on günde aynı noktaya geri geliriz." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, Türkiye’nin salgın sonrası normalleşme planını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yorumladı.Prof. Eyüboğlu, AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

Tedbirleri basamak basamak açmak gerekir
Keşke, AVM’ler daha geç açılsa. Bilim Kurulu bazı konularda tıbbi bilgiler çerçevesinde öneriler veriyor ama bunu uygulayıcısı biz değiliz, devlet yöneticileridir. Açın ya da açmayın diye bir şey söyleyemeyiz, biz sadece öneride bulunuyoruz. Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM’lerin açılması değildir. İlla ki açılacaksa her saat içeriye girecek kişilerin sayısını belirleyin, süresi dolan çıksın. Kısıtlamaların kaldırılması konuşuluyor ama ne nasıl uygulanır bilmiyorum. Restoran, oyun yerleri gibi yerlerin açılması çok yanlış şu anda. Emek verildi ve bunun sonucunda en azından dizginlediğimizi söyleyebiliriz ama her şey gevşerse on günde aynı noktaya geri geliriz.

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