Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri gece yarısına dikkat

Gece 12:00'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına ise 27 kuruş zam yapıldı.

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor. Benzin ve motorine art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıtta yaşanan fiyat artışını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Pompa fiyatlarına yansıyacak

Twitter'dan "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı" başlığıyla yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 07/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 20 Motorinde 27 Krş/Lt. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.