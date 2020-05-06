Sosyal medyada hava atmak istedi 15 bin lira cezayı yedi

BEYŞEHİR Gölü'nde tekne ile açılıp balık avlayan ve bu balıklarla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından yayınlayan kişi ile ona tekne sağlayan kişiye 15 bin lira ceza kesildi. Bakın o cezaların sebebi ne?

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yasak dönemde Beyşehir Gölü'nde kaçak avlandığı belirlenen olta meraklısına ve bu kişiye tekne temin edene toplam 9 bin lira ceza yazıldı. Bir de balık tutmak için sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ortaya çıkınca edince cezaları 15 bin liraya çıktı.

Yasağa rağmen avlanıp sosyal medyada paylaştı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, olta meraklısı Y.E.Ç'nin Konya Amatör Oltacılar Platformu'nun sosyal medya hesabında, yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımının olduğunu belirledi. Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasından yapılan bu paylaşım ve görsellerde, Y.E.Ç'nin devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen elinde gölden avladığı balıklarla birlikte tekne üzerinde poz verdiği tespit edildi.

Jandarma ile pusu kurup gelmesini beklediler

Söz konusu olta avcısının, kendisine tekne temin eden F.G. ile yeniden avlanmak amacıyla göle gideceği bilgisini alan Su Ürünleri kontrol ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgeye gitti. Ekipler, Yeşildağ avlak sahasındaki 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak, araçtakilere kimlik kontrolü yaptı.

'Biz terörist miyiz' diye tepki gösterdi

Aracın içerisindeki Y.E.Ç’nin paylaşım yapan kişi olduğunu, F.G'nin de tekne temin eden kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık yakalamakta kullanılan kepçe ile arka koltuğunda olta buldu. Araçtaki Y.E.Ç'nin, ekiplere, "biz terörist miyiz." diye tepki gösterdiği öğrenildi.

Av yasağına muhalefetten 9 bin lira

Ekipler, Y.E.Ç ve F.G'ye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve devam eden avlanma yasağına rağmen ticari tekneyi Beyşehir Gölü'nde amatör avcılık faaliyetinde kullandıkları gerekçesiyle toplam 9 bin lira cezai işlem uyguladı.

Sokağa çıkma yasağını çiğnemekten 6 bin 360 lira

Her iki avcı hakkında ayrıca Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere, toplamda 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.