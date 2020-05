Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ açıklaması Avrupa'yı rahatsız etti!

Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan, Erbaş'ın ifadelerine yönelik açıklama geldi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter üzerinden "lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" etiketini kullandığı açıklamasında Avrupa Konseyi'nin bu konuda tavsiyeleri olduğunu söyledi.

LGBTİ'lere karşı ayrımcılığıa...

Amor, mesajında, "Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri gibi Türk makamları da nefret söylemine veya LGBTİ'lilere karşı herhangi bir ayrımcılığa gerekçe göstermek için kültürel, geleneksel veya dini değerleri kullanmama tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerine yer verdi.

Amor: Türkiye 12. protokolü onaylamalı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Bu konuya da değinen AP yetkilisi, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı 12. protokolünü onaylaması gerektiğini kaydetti.

As any other member of the @coe, Turkish authorities should follow its recommendations not to use cultural, traditional or religious values to justify or allow hate speech or any discrimination against #LGBTIQ persons #lgbtihaklarıinsanhaklarıdır