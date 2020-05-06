HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ açıklaması Avrupa'yı rahatsız etti!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gay'liği, lezbiyenliği" İslam'ın haram kabul ettiğini belirterek, lanetli olduğunu söylemişti. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Erbaş'ı hedef aldı. Amor, "Dini değerler, LGBT'lere nefreti haklı çıkarmak için kullanılmamalı." dedi.

Abone ol

Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan, Erbaş'ın ifadelerine yönelik açıklama geldi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter üzerinden "lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" etiketini kullandığı açıklamasında Avrupa Konseyi'nin bu konuda tavsiyeleri olduğunu söyledi.

LGBTİ'lere karşı ayrımcılığıa...
Amor, mesajında, "Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri gibi Türk makamları da nefret söylemine veya LGBTİ'lilere karşı herhangi bir ayrımcılığa gerekçe göstermek için kültürel, geleneksel veya dini değerleri kullanmama tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerine yer verdi.

Amor: Türkiye 12. protokolü onaylamalı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Bu konuya da değinen AP yetkilisi, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı 12. protokolünü onaylaması gerektiğini kaydetti.

Ali Erbaş ne demişti?
Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri gece yarısına dikkat
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'af yasası' kararı! Af yasası iptal mi ediliyor?
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı! Tartışmayı alevlendirecek açıklamalar
Ünlü yatırımcı Mark Mobius anlattı! Korona krizi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?
Kovid-19 virüsü artık Wuhan'dakinden daha bulaşıcı! ABD'deki araştırma ortaya çıkardı
AVM'ler açılıyorsa camilerde açılsın! AVM açılışı kriz çıkardı Bilim Kurulu karşı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de musluk tamircisini vuran bina görevlisi tutuklandı
MetroPoll'den koronavirüs anketi! An güvenilen isimler kimler? En büyük sorun ne
Facebook göçmen karşıtı site için kararını verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu keşke AVM'ler daha geç açılsa dedi
Burdur'da koronavirüsü yenenler arasına alkışlarla dahil oldular
0-14 yaş sokağa çıkma yasağı hangi gün yok? Kaç saat sürecek
Yorumlar 7 yorum