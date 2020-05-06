Ahmet Ağaoğlu: Hadsizlik içerisinde bulunmadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Lig lideri olmamıza rağmen hiçbir görüş belirtmedik. Lig bu şekilde tescil edilsin diye bir ifade de kullanırdık ama devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık, bulunmayız." dedi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamarını A Spor'a değerlendirdi.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatı var; yakın temas içerisinde olan herkes 14 gün karantina altına alınır. Dolayısıyla bir oyuncunuzu devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz.

''TFF böyle bir takvim belirlemiş, itirazımız yok"

TFF sadece ''şimdilik" takvim belirledi, bu işin nihai kararını verecek olan Bakanlar Kurulu'dur, hükümettir. Takvim olarak da pek sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Şu anda şartlar müsait değil. Bizim kulüp olarak tercihimiz 1 haftada 2 maç oynayarak 4-5 hafta içerisinde bu işi bitirmekti ancak yayıncı kuruluşun talepleri doğrultusunda TFF böyle bir takvim belirlemiş, itirazımız yok.

''Hadsizliğin içerisinde bulunmadık''

Lig lideri olmamıza rağmen hiçbir görüş belirtmedik. Lig bu şekilde tescil edilsin diye bir ifade de kullanırdık ama devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık, bulunmayız.

''Kesinlikle başlayacak diye yorumlamıyorum''

TFF'nin kararını "liglerin kesinlikle başlayacağı" şeklinde yorumlamıyorum. Burada çok fazla açıkta olan konu var, bakanlıkların talimatları çok açık. Biz bu durumu sadece bir takvim belirleme olarak değerlendiriyoruz. Trabzonspor bu ligi oynamak istemiyor söylemi ya da yaratılmak istenen algı prematüre beyinlerin uydurduğu bir şey. Devletimiz ne diyorsa biz onu yaparız. Bizim başımız nereye gittiyse, ayaklarımız da oraya gitti. Hiç oynama olmadı. Çok açık olan konu var. Bir kişi pozitif çıkarsa o takım maç oynayamaz."