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Batman'da 2 mezra karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mezra karantinaya alındı.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ile Gürgenli köyü Yuvarlıçay mezrası ile Kaşyayla köyü Mesil mezrasında koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

İkinci bir uyarıya kadar karantinanın devam edeceği, gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna duyurulur."

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