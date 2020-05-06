HABER /  YEREL

Göztepe kulübünün koronavirüs test sonuçları belli oldu

Göztepe Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Abone ol

Süper Lig ekipleri sezonun geri kalanı için gruplar halinde antrenmanlara başlarken, takımlar aynı zaman koronavirüs testlerinden de geçmeye devam ediyor. Son olarak İzmir ekibi Göztepe’de futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere, koronavirüs testleri uygulanırken, yapılan testlerin tamamı negatif çıktığı belirtildi.

"Tamamı negatif çıkmıştır"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde A Takım futbolcularımız, teknik heyetimiz, destek ekibimiz ve yöneticilerimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testlerin tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Akbank'tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi! Ramazan Bayramı'na özel
Çaycuma ve Van'dan şoke eden haberler! Muhtar görevden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ açıklaması Avrupa'yı rahatsız etti!
MetroPoll'den koronavirüs anketi! An güvenilen isimler kimler? En büyük sorun ne
Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri gece yarısına dikkat
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'af yasası' kararı! Af yasası iptal mi ediliyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu: Hadsizlik içerisinde bulunmadık
İGDAŞ'ın kabarık faturalarıyla ilgili EPDK'dan yeni açıklama: Fatura bedeli iade edilecek
Berat Albayrak'tan önemli açıklama! Birden fazla anlaşma olabilir
ABD'de son 2 bin 360 kişi daha koronavirüsten öldü
Mersin'e kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden izin belgesiz gelenler alınmıyor gelene de ceza var
15-20 yaş arası sokağa çıkma günü ne zaman saat kaçta çıkacak?
Yorumlar