HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Bağcılar'da yangın çıktı meraklılar sosyal mesafeyi unuttu

Demirören Haber Ajansı

BAĞCILAR'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına ederken, çevrede toplananların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, çalışmaları izledikleri görüldü.

Abone ol

Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Koronavirüs salgını unutuldu

Öte yandan yangını izlemek için caddeye gelen vatandaşlar koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İflasın fotoğrafı! Askeri Havaalanı lüks araç parkı oldu
Akbank'tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi! Ramazan Bayramı'na özel
Çaycuma ve Van'dan şoke eden haberler! Muhtar görevden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ açıklaması Avrupa'yı rahatsız etti!
MetroPoll'den koronavirüs anketi! An güvenilen isimler kimler? En büyük sorun ne
Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri gece yarısına dikkat
ÖNCEKİ HABERLER
Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
Batman'da 2 mezra karantinaya alındı
Netflix’in işe geri dönüş planı netleşti! Çarpıcı değişiklikler
AVM açılış tarihi ve saati netleşti! AVM'de ürünler dezenfekte edilecek yasaklar da var
Göztepe kulübünün koronavirüs test sonuçları belli oldu
Anneler Günü mesajı 2020 kısa Anneler Günü mektubu
Yorumlar