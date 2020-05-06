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MİT destekli operasyonda patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de MİT destekli operasyonda Suriye uyruklu bir terörist ele geçirildi. PKK'lı teröristle birlikte uzaktan kumandayla hazırlamış patlayıcı ele geçirildi.

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MARDİN'de, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasadışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarı çalışmayla, Suriye'den eylem amaçlı Mardin'e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi.

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