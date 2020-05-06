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Paolo Dybala 7 hafta sonunda koronavirüsü yendi

İhlas Haber Ajansı

Juventus, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören futbolcusu Paolo Dybala'nın hastalığı yendiğini açıkladı. Gelişmenin ardından Arjantinli oyuncu, "Sonunda, ben kazandım" notunu paylaştı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Arajantinli futbolcu Paolo Dybala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi.

7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına, "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.

Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Dybala’nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

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