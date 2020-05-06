Mersin'e 24 ilden izin belgesiz gelenler alınmıyor gelene de ceza var

MERSİN'de giriş-çıkış yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kaldırılmıştı. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden gelenler, izin belgesi olmadığı sürece kente alınmayacak. Belgesi olmadığı halde gelenlere cezai işlem yapılacağı belirtilirken, gelenlere kendini izole edeceği yönünde evrak imzalatılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken, giriş-çıkış yasağı bulunan 24 ilden gelenlerin izin belgesiz Mersin'e girişine izin verilmiyor.

İzin belgesi olmayanlar geri gönderiliyor

Polis ekipleri öncelikle vatandaşların ateşini ölçerken, ardından geldikleri illeri ve izin belgelerini sorgulanıyor. İzin belgesi olmayanlar geri gönderilirken, evde kendisini izole etmesi gerekenlere de evrak imzalatılıyor.

Yasağın kalkmasının ardından Mersin gişelerinde de hareketlilik başladı. TAG otoyolunda araç trafiği yoğunluğu devam ederken, kente hem giriş hem de çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü. Ancak Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda yasak bulunan 24 ilden gelenler için izin belgesi şartı konuldu.

İzni olmadan gelenlere cezai işlem

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin girişine kurdukları uygulama noktasında izin belgesi bulunanların geçişine izin verirken, izni bulunmayanlara da önce cezai işlem uyguluyor ardından ise geri gönderiyor. Ayrıca ekipler, yurt dışından gelen ve karantinadan sonra Mersin'e giriş yapmak isteyenlere de 14 gün kendisini evde izole edeceğini taahhüt eden belgeyi imzalatıyor.

Öte yandan, Terörle Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de yapılabilecek bir saldırıya karşı ekiplerin güvenliğini sağlıyor.

Yüksek ateşli çıkan olursa hastaneye sevk edilecek

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kısıtlamanın kalktığı Mersin’in tüm sınır girişlerinde ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollerin yapılmasına devam edilmesine, yüksek ateş ve diğer korona virüs semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde, ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapılmasına karar verildi.

Şehir giriş-çıkışlarının kısıtlamasının devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek Mersin’e giriş yapmak isteyenlere, ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak geri çevrilmesi de kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, “İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca alınan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklık ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir” denildi.