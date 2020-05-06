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Galatasaray Bakambu için devreye girdi

Ülkemizde bir dönem Bursaspor forması giyen ve geçtiğimiz ocak ayında İspanyol devi Barcelona'ya transferi konuşulan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, Galatasaray'ın listesinde yer alıyor.

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Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen ancak mutsuz olduğunu açıklayan Cedric Bakambu, Galatasaray teknik heyetinin radarına girdi. Radamel Falcao'ya Arap kulüplerinin talip olmasıyla bu bölgeye yine yıldız bir takviye yapmak isteyen Cimbom, Kolombiyalı ayrılırsa ondan gelecek paranın bir kısmıyla Bakambu'yu getirmeyi planlıyor. Yönetim böylece 34 yaşındaki golcünün yerine 29 yaşındaki santrforu koyarak gençleşme harekatını da sürdürmüş olacak. 1.82 boyundaki Bakambu, güçlü fiziğinin yanı sıra süratiyle de dikkat çekiyor.

İki sezondur sakatlık yaşamıyor
Savunma arkasına koşuları, pres gücü ve top tekniğiyle tutulması zor bir golcü olan Kongolu yıldızın en önemli özelliklerinden biri de 2 sezondur sakatlık yaşamaması. Falcao'nun sık sakatlanmasını ve aldığı yıllık ücreti göz önünde bulunduran Cimbom, böylece takımı bu sorunlardan kurtaracak bir golcüyle anlaşabilir.

2014 yılında Fransız kulübü Sochaux'dan 1.8 milyon Euro'ya Bursaspor'a transfer olan Bakambu, 2015'te Villarreal'e 7.5 milyon Euro'ya satıldı. Ocak 2018'de ise şimdiki kulübüne tam 40 milyon Euro'ya gitti.

Barcelona'nın kapısından döndü
Bakambu, geçtiğimiz ocak ayındaki transfer döneminde İspanyol devi Barcelona ile anlaşmak üzereydi. Kongolu santrforun ayrılmasına Çin kulübü izin verir vermez yola çıkan Bakambu ardından sportif direktör Eric Abidal'den gelen "Transferden vazgeçtik" telefonuyla yıkılmıştı.

(Kaynak: Fotomaç)

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