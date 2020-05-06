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Hasan Kartal: Şampiyon olan şansa olur

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF'nin kararını eleştirerek, bu şartlarda futbolun oynanmasının doğru olmadığını belirtti.

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TFF'nin ligin Haziran ayında başlayacağını açıklamasını yorumladı ve tarihi erken bulduklarını belirtti.

"Karanlık bir yol var"
Bilim Kurulu'nun bir karar alacağını kaydeden başkan, "12-13-14 Haziran'da başlamasına tamam ama kararı esas verecek olan Bilim Kurulu. Onların ne diyeceği belli değil. Bu sürecin daha ileri götürülmesinin daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Futbolcuların birinde virüs olduğunu düşünen bir başka futbolcu rahat oynayabilir mi? Bir maçta bir oyuncu ne kadar yere tükürüyor, birbiriyle ne kadar temas kuruyor. Gidişatın nereye gittiği daha belli değil, bilemiyoruz. Sağlık Kurulu'nun ne diyeceğini de bilemiyoruz. Karanlık bir yol var, ne zaman aydınlanacağı da belli değil" ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, bu şartlarda futbolun oynanmasının doğru olmadığını söylerken, "Bu tedirginlikte oynanacak futbolun bir anlamı olmaz. Bu durumda şampiyon olacak takım şansla olur." dedi.

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