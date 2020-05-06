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Maske satışı nasıl olacak? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske satışı, nerede satılacağı ve fiyatının ne olacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

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Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında eczane ve marketlerde de maske satışı yapılacağını söyleyen Bakan Koca, bununla ilgili açıklamayı da en geç cuma gününe kadar Ticaret Bakanlığı'nın yapacağını belirtti.

Detayları paylaşan Bakan Koca, şunları söyledi:

''Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin 2. dönemi. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Dışarıya kimsenin maskesiz çıkmasını uygun görmüyoruz. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu.

Yüksek fiyat olmamak kaydıyla
İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşlarımız olacak bu dönemde. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak. Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının olması durumunda eczanelerden, marketlerden ve birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. O da yarın, en geç cuma günü Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak.''

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