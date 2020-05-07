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Boris Johnson rotasını çizdi! Bazı kararlar yürürlüğe girecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede pazartesiden itibaren yasakların gevşeyebileceği v"e bazı kararların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girebileceğini açıkladı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin pazar günü corona virüsü yasaklarında gevşeme takvimini açıklamayı planladığını ve bazı kararların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesini umduğunu söyledi.

Parlamento’da muhalefet partisi lideri Keir Starmer’ın insanların ne zaman işlerine döneceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Johnson “Bu konudaki planımızı pazar günü açıklayacağız” dedi.

‘Verileri görmeliyiz’
Johnson konuşmasının devamında, “Pazar gününe kadar beklememizdeki amaç verilerin yasakların gevşemesi konusunda ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermesini değerlendirmek. Bazı kararların pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, kendisi de corona virüsüne yakalandıktan sonra yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde de nişanlısı Carrie Symonds’la birlikte beşinci çocuğunu kucağına aldı.

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