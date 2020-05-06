Meriç Acemi kimdir yaşı kaç Aşk 101 senaristi Meriç Acemi dizileri

Çocuklar Duymasın dizisindeki Yasemin karakteri ile tanınan oyuncu Meriç Acemi'nin Netflix'in dizisi Aşk 101'in senaristi olduğu ortaya çıktı. Peki Meriç Acemi kimdir, aslen nereli? Hangi dizilerde oynadı?

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Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler gibi ekranların sevilen dizilerin senaryolarını kaleme alan Meriç Acemi, 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryosu ile de ödül kazandı. Ayrılsak da Beraberiz çalışmasında yer alan oyuncu Meriç Acemi nereli? Meriç Acemi hayatı haberimizde.

MERİÇ ACEMİ KİMDİR?

Başarılı senarist 4 Haziran 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu ve senarist olarak tanınan Acemi'nin gerçek adı Meriç Taşçıoğlu'dur. Galatasaray Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, London School of Arts Robert McKee's Story mezunudur.

Birçok popüler dizinin yanı sıra 20 civarında sinema filminde senaryo yazarlığı yaptı ve Çocuklar Duymasın,Ayrılsak da Beraberiz gibi çok sayıda tv dizilerinde oyuncu olarak yer aldı. Kiralık Aşk dizisinde deniz Coşkun ile birlikte senaryo yazdı.

1 KADIN 1 ERKEK SENARYOSU İLE ÖDÜL KAZANDI

2013 Antalya Televizyon Ödüllerinde 1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristleri olarak Murat Dişli ile birlikte ödüle layık görüldü. Son dönemde ise Aşk Ekmek Hayaller, Mihrap Yerinde, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler projelerinin senaryolarını kaleme aldı. Netflix dizisi Aşk 101 dizininin de senaryosunu yazan Meriç Acemi, 1,74 boyunda ve 58 kilodur.

MERİÇ ACEMİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (TV Dizisi, 2006)

Döngel Karhanesi (Sinema Filmi, 2005, Melike)

Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002)

Analysis (Kısa Film (2002)

Çocuklar Duymasın (2002-2004, 2010-2013, Yasemin)

Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Senaryo Yazarı:

Ufak Tefek Cinayetler (TV Dizisi, 2017)

Kiralık Aşk (2015, TV Dizisi, Deniz Coşkun'la birlikte).

Mihrap Yerinde (TV Dizisi, 2014)

Aşk Ekmek Hayaller (TV Dizisi, 2014)

İntikam (TV Dizisi, 2013)

Çanakkale Çocukları (Sinema Filmi, 2012)

Muck (TV Dizisi, 2012)

Canımın İçi (TV Dizisi, 2012)

Uygun Adım Aşk (TV Dizisi, 2009)

Kahve Bahane (TV Dizisi, 2009)

Açık Mutfak (TV Dizisi, 2009)

Aile Saadeti (TV Dizisi, 2009)

1 Kadın 1 Erkek (TV Dizisi, 2010-2014)

Kız Takımı Kız Takımı (TV Dizisi, 2008)

Goncakaranfil (TV Dizisi, 2008)

Zeliha'nın Gözleri (TV Dizisi, 2007)

Emret Komutanım (TV Dizisi 2005, diğer senaristlerle birlikte)ğ-