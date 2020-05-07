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Mars'ta hayat izlerini güçlendiren bir kanıt daha

Bilim dünyasının merceğinde olan Kızıl Gezegen Mars’tan yeni bir keşif haberi geldi.'Kızıl Gezegen' Mars'ta, 100 bin yıl boyunca akan büyük bir nehrin varlığı keşfedildi.

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Gökbilimciler, Mars'ta 100 bin yıldan fazla bir süredir akan bir nehrin varlığını ilk kez ortaya çıkardılar.İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Mars’ın açıkta kalan uçurumlarından ve 200 metreden fazla bir yükseklikten aktığı düşünülüyor.

Yeni yaşam kanıtı
Aynı habere göre bilim insanları bu keşfin Mars’ın bir dönem yaşama elverişli bir gezegen olduğu iddialarını güçlendirdiği görüşünde.Zira söz konusu keşif Güneş Sistemi’nin emekleme döneminde olduğu 3,7 milyar yıl öncesinde, Kızıl Gezegen’de yaşam için elverişli bol miktarda su ve istikrarlı bir atmosferin olduğunu tezini destekliyor.

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