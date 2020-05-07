30 büyükşehire 'alternatif baro' geliyor! Sırada TTB ve TMMOB var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi, 30büyükşehirde alternatif baro kurulacak. Barolardaki 'blok liste' ile seçim sona erdirilecek. Barolarla ilgili düzenlemeleri Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) düzenlemeleri takip edecek.

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Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirirken İslam'a saldırması bardağı taşırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla barolara ilişkin harekete geçildi. AK Parti, barolarda blok listeyle seçime girme uygulamasına son verecek değişiklik planlıyor. Bir diğer önemli çalışma ise büyükşehirlerde "alternatif baro" düzenlemesi olacak. Barolarla ilgili çalışmayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile ilgili çalışma izleyecek.

Erdoğan talimatı verdi: Bayram sonrası Meclis'e getirin...

Bir süre gündemde olan ancak rafa kaldırılan avukatlarla ilgili düzenleme Erdoğan'ın, Ankara ve İzmir barolarının Diyanet'in eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilerle ilgili hutbesine yönelik eleştirilerine gösterdiği tepkinin ardından konu yeniden tartışılmaya başlandı. Erdoğan, partisinin son iki MYK toplantısında da grup başkanvekillerinden konunun hemen çalışılıp ramazan sonrası Meclis gündemine getirilmesini istedi. AK Partili bazı grup başkanvekilleri ile MYK üyeleri, önceki gün telekonferans sistemiyle gerçekleşen MYK toplantısının hemen ardından dün Meclis'te bir araya gelerek çalışmalarına başladı.

Baroların yapısı sil baştan düzenlenecek

Meslek örgütlerinin, "siyasallaştığı, mesleki dayanışmayı yansıtmadığı, ideolojik angajmanları olduğu ve gayri milli odaklarla eşgüdüm içinde hareket ettikleri" tezinden yola çıkan AK Parti, baroların yönetim yapısını ve seçim sistemini yeniden düzenleyecek. Meslek odalarına giriş, üyelikte kalış, üyelikten ayrılma ve tasfiye süreçleri sil baştan düzenlenecek.

Blok liste sona erecek: Nispi temsil

Parti kurmayları, AK Parti'nin üzerinde çalışacağı en önemli başlığın, mevcut durumda yasada yer almasa da defacto olarak uygulanan blok listeyle seçime girme uygulamasına son verecek bir değişiklik planlaması olduğunu kaydetti. Bu kapsamda baro yönetimi seçimlerinin usulü, "nispi temsil" olarak yasada yer alacak. Böylece çoğunluk dışındaki gruplar da "kuvvetleri oranında" yönetime ve kurullara üye gönderebilecek.

'5 bin avukat üyeliği sağlandığında 2. baro kurulur'

AK Parti'nin çalışmasındaki bir diğer önemli başlığın ise büyükşehirlerde "alternatif baro" düzenlemesi olacağı kaydedildi. Bu kapsamda da yasaya örneğin İstanbul'da, "Asgari 5 bin avukat üyeliği sağlandığında 2. baro kurulur" gibi bir ifade eklenebileceği belirtildi. Böylece avukatlar için tıpkı sendikalarda olduğu bir başka baroya kayıt olma seçeneği de yaratılmış olacak. Barolara zorunlu üyeliğin kaldırılması, delege sayılarının düşürülmesi gibi başlıklar da çalışma kapsamında olacak.

TTB ve TMMOB düzenlemeleri de sırada

Barolarla ilgili çalışmayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi meslek kuruluşlarıyla ilgili gerçekleştirilecek yasa çalışmaları izleyecek.