İğrenç üvey baba! 5 ve 13 yaşındaki kızlara tecavüz etti ve tutuklandı

BARTIN’ın Amasra ilçesinde 15 ve 13 yaşındaki üvey kızlarına tecavüz eden 44 yaşındaki R.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Amasra ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, iddiaya göre 44 yaşındaki R.Ç. eşinin birinci evliliğinden olay biri 15, diğeri ise 13 yaşında olan üvey kızlarını taciz etti. Olay annenin jandarmaya giderek durumu ihbar edip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli R.Ç. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kız çocukları da sağlık kontrolünün ardından adliyede psikolog eşliğinde ifadeye alındı.

R.Ç. nöbetçi mahkeme tarafından "tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele” suçundan tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.