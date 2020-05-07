Konya'daki esrarengiz evi cinler mi bastı? 15 gün önce başladı herşey yanıyor

İlginç olduğu kadar tüyler ürperten olayın adresi Konya. Kentte tek katlı bir evde kızı ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın iddiasına göre; evde eşyalar kendiliğinden yanıyor. Evde yorgan, yastık, perde hatta kızının üzerindeki eşyaların bile yandığını belirten Aslan, perişan olduklarını söylerek yetkililerden yardım istiyor. İşte o tuhaf evde oluşan manzaralar şu şekilde: