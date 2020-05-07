Konya'daki esrarengiz evi cinler mi bastı? 15 gün önce başladı herşey yanıyor
KONYA'da yaşayan anne kızın evinde 15 gün önce esrarengiz olaylar başladı. Önce durduk yere eşyalar yanmaya başladı, bir defasında da kızı tutuştu.
İlginç olduğu kadar tüyler ürperten olayın adresi Konya. Kentte tek katlı bir evde kızı ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın iddiasına göre; evde eşyalar kendiliğinden yanıyor. Evde yorgan, yastık, perde hatta kızının üzerindeki eşyaların bile yandığını belirten Aslan, perişan olduklarını söylerek yetkililerden yardım istiyor. İşte o tuhaf evde oluşan manzaralar şu şekilde:
Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor.
Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuğunu bilmediklerini söylüyor. Aslan'ın korkusu adeta yüzünden okunuyor.
1 kez itfaiye bile gelmiş: Eşyalar tutuştuğunda kendi imkanlarıyla alevleri söndürdükleri ve bir kez itfaiye çağırdıklarını ifade eden Aslan, yanan eşyalarını da attıklarını belirtti. Hatice Aslan sorunun çözüme kavuşmasını istiyor.