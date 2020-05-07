İkinci elde dolandırıcılığı bitiren sistem 13 firmadan 5'ine izin çıktı

İkinci el araç alım satımı için gündeme gelen Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması şubat ayında devreye alınırken çok sayıda aracı kurum sisteme dahil olmak için başvuruda bulunurken şimdilik 5 firmaya izin çıktı.

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Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan ve 3 Şubat 2020 tarihinde hizmete açılan Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el araç alım satımında dolandırıcılık olayları tarihe karışırken, sistem üzerinden aracı olmak isteyen çok sayıda kurum ise başvuruda bulunarak sıraya girdi.

5 aracı kuruma onay

Yeni Şafak'ın haberine göre Merkez Bankası tarafından son olarak Takasbank'a verilen izin sonrası 5 kuruluş aracı olarak faaliyet göstermeye başladı. Diğer firmalar ise Vakıfbank, Türkpara, Ziraat Bankası ve Papara. 13 kuruluşla ise sisteme uyum noktasında çalışmalar devam ediyor.

Uygulama taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetlerini sona erdirerek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlıyor.

Bazı riskleri ortadan kaldıracak

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ''

Bu sistem, nakit yapılan ödemeler sırasındaki zorlukları, örneğin nakit para taşıma riskini, nakit parayı sayma zorunluluğunu, sahte para kullanılması ihtimali gibi durumları ortadan kaldırmaktadır.

Diğer taraftan, araç satış işlemi gerçekleştiği anda sistem otomatik olarak parayı satıcının hesabına aktaracağından satış bedelinin ödenmemesi riskini de bertaraf edecektir. Bu sayede sistem, birçok hukuki ihtilafı engelleyeceği gibi sahtecilik ve dolandırıcılık gibi durumlara da imkan vermeyecek.'' dedi.

Araç satış işlemi 4-7 dakika sürecek

Sistemin işleyişine ilişkin de konuşan Cin, araç almak ve satmak isteyenlerin herhangi bir “Aracı Kuruluşa” başvuru yaparak satışı yapılacak aracın plaka vb. bilgileri ile kendilerine ait kimlik bilgilerini sisteme kaydederek işleme başlayabileceğini kaydederek, ''Alıcı ve satıcı noterliğe gelmeden önce, Aracı Kuruluş’un web sayfasından Güvenli Ödeme Sistemine giriş yapacak, araç ve kimlik bilgilerini kaydedecek ve alıcı, satış bedelini Aracı Kuruluş tarafından belirlenen ilgili hesaba yatıracaktır. Sonrasında alıcı ve satıcı herhangi bir noterliğe gelerek araç satış işlemini başlatacaktır. Noterlik, işleme başladığında sistem yatırılan parayı otomatik olarak görecek ve işlem sonuçlanana kadar paranın kullanımı Aracı Kuruluş tarafından engellenecektir. Eğer satış bedeli hesaba yatırılmamış ise, sistem otomatik olarak noterlikteki işlemin yapılmasına yani aracın satışına engel olacaktır. Noterlikteki araç satış işlemi iş yoğunluğuna göre ortalama 4-7 dakika arasında vakit almaktadır, bu süre içinde işlem tamamlandığında güvenli hesapta bekletilen satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.'' diye konuştu.