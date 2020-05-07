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T3 Vakfı'na yönelik iftiralar sonrası Fahrettin Altun'dan Milli Teknoloji Hamlesi mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Veli Ağbaba'nın T3 Vakfı'na yönelik iftiraları sonrası "Devletimiz, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için çalışmaya devam edecektir" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Teknoloji Hamlesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kararlılıkla başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi projesinden, bedeli ne olursa olsun dönülmeyeceğini vurguladı.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sistematik şekilde yalan ve iftiralara...''

"Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların, sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.

"Güçlü Türkiye, Barış ve istikrararın teminatıdır'' 

Devletimiz, milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır.

"Bedeli ne olursa olsun geri dönülmeyecek'' 

Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir."

Bayraktar İmamoğlu'na tepki gösterdi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'de CHP'li Veli Ağbaba'nın kendileriyle ilgili iddialarına cevap verdi. Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarıyla ilgili söylendiği gibi bir usulsüzlük varsa bunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapıldığını söyledi. Bayraktar, İmamoğlu'nun iftiralara sessiz kaldığını ifade ederek protokolün iptal edileceğini açıkladı.

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