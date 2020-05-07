Selçuk Bayraktar Tarafsız Bölge'de konuştu İmamoğlu açıklaması

Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarıyla ilgili söylendiği gibi bir usulsüzlük varsa bunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapıldığını söyledi. Bayraktar, İmamoğlu'nun iftiralara sessiz kaldığını ifade ederek protokolün iptal edileceğini açıkladı.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İBB ile yaptıkları protokolü iptal edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li Veli Ağbaba'nın iftiralarına sessiz kaldığını söyleyen Bayraktar, İBB'de AK Parti döneminde ne yapılıyorsa CHP döneminde de aynı şeylerin yapıldığını ifade etti.

Selçuk Bayraktar, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'de yerli solunum cihazından CHP'li Veli Ağbaba'nın kendileriyle ilgili iddialarına cevap verdi. Mühendis bir aileden geldiğini ve çocukluğundan itibaren uçak yapmayı hayal ettiğini ifade veren Bayraktar, İHA ve SİHA'larla ilgili ilham kaynağının babası olduğunu söyledi.

Salgının ilk başladığı dönemde solum cihazlarıyla ilgili araştırma yaptığını ve ihtiyaç olabileceğini öngördüklerini ifade eden Bayraktar şöyle konuştu:

"Sanayii Bakanlığımızın desteklediği firma vardı ve 12 adet cihaz üretmeyi başarmışlardı. Hastalığı rakamlarla hesap ettiğinizde rakamlar bir yere geldiği an ihtiyaç olabilirdi. Hazırlıklı bile olsanız hastalığı durdurmazsınız. Önce firma tespit edildi. Ürünü sorduk. Çok kullanıldığını söylediler. Ve bizde destek olduk. ASELSAN ile görüştük. Türkiye’nin hazırlığı ve altyapısı çok ciddi. Yurt dışındaki sistemle kıyaslanamaz. Türkiye’deki insana dokunur bir sistem. Binin üzerinde cihazı biz bağışlanmak üzere topladık.

"15 günde seri imalat prototipi çıktı"

Sağlık Bakanlığımız sağ olsun hemen cihazdan 5 bin adet sipariş vereceğini söyledi. Biz cihazın hızla üretim serüvenine başladık.

Cihazın içindeki bileşenleri yerli. Her şeyi olmasa da tasarımı yerli ama üretirken başka başka parçalar alıyorsunuz. Yerli yapmamız lazım. O noktada ASELSAN’daki arkadaşlarımız hava akışının kontrolünü yapan parçayı yaptılar. Çok hızlı sürede sonuç alındı.

Sonuçta çok hızlı bir şekilde 15 gün içinde seri imalat prototipi çıktı. Sonra 100 adet Başakşehir’deki Hastane’ye teslim edildi. Sonrasında bu ayın sonuna kadar 5000 adet üretilecek. Yurt dışına ihraç oluyor tabii bunu Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Bu ayın sonuna kadar 5 bin adet üretilecek. Biz kampanya ile bin adet toplamıştık.

CHP’li Veli Ağbaba’nın iddiaları

Seçim döneminde böyle kirli bir kampanya başlattılar. Biz hemen mahkemeye verdik. Biz bırakın para almayı, biz emek verdik. Gönüllüler gitmişler devletin hastanesinde ücretsiz çalışıp ekipmanları ile hastaları tedavi etmişler. O sırada hastaneye ilave bölümler yapılmış orada da hastaları tedavi etmişler. Doktorlar krizde destek vermişler. Vakıf para harcamış bu gönüllüğü oluşturmuş. Sonra diyorsunuz ki siz buradan destek aldınız. Biz emek verdik. T3 Vakfı öğrencilere eğitim veriyor. Bu öğrenciler A,B,C partisinden öğrencilerden değil.

Bizim vakıf bursiyelerlerimiz var. Eğitim veriyoruz. Belediyenin yerlerinde. Belediye ile ortak protokolümüz var. Belediyenin yönetimi değiştiğinde siyasi bakmadığımızdan dolayı onlarda devam etmek istediler.

Belediyenin internet kafe olarak kullandığı atıl yerler var. Biz T3 vakfı olarak kimseden bağış kabul etmedik. Bizim 1 metrekare yer aldığımız tahsis yok.

Eğitim görenler bir sınava giriyor. Onlardan çok az bir kesimi seçiliyor belediye yerinde bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Biz destek veriyoruz ama destek almışız gibi gösteriliyoruz. Destek yok, biz destek verdik.

Seçimlerden önce de para aldınız demişti o zaman da mahkemeye vermiştik.

Biz vakıf olarak bu prensiple kurulduk. Bizim vakfımızın misyonu ile ilgili. Büyük işler büyük paralarla yapılmaz. Büyük inançlarla motivasyonla yapılıyor bu işler. Bizim çalıştığımız şey milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğu.

Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı

Genç kardeşlerimiz adına çok üzülüyorum. Bu çocuklar İHA-SİHA yapacak. Biz hayatımızı koymuşuz. Benim 4 senem Güneydoğu’da geçti Zeytindalı harekatında kabinde 4 ay yattım. Ondan sonra siz şöyle yaptınız diye tutturuyorsunuz. Bu çocuklar ruhunu koymuş işe. Sonra sen oturduğun yerden kirli siyaset yapıyorsun. Burada hukuksuzluk varsa Ekrem İmamoğlu ile ortak yapıyoruz, böyle bir şey yok. Maddi destek yok.

‘İBB ile protokol feshedilecek’

Bir suç varsa madem CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı diyor ya, suç varsa İBB ile beraber yapılıyor. Sayın İmamoğlu’na çağrıda bulundum lütfen bu iftiraları tekzip edin. Ya siyaseten söyleyemedi ya da bu iftiralara sessiz kaldı. Sonrasında çok yakın zamanda genç kardeşlerimiz siperlik yaptılar. Onun reklamını yaptı. Bir taraftan bunun pozitif anlamda reklamını yapıyor, bir taraftan da sessiz kalıyor. Ya gayrisamimi ya da siyaseten pozisyonu itibariyle mecbur bir durumu var. Bizim böyle devam etmemiz mümkün değil açıklama gelmedi protokolü feshedilmesi ile ilgili çalışmalara başladık ve sessizlik bana ağır geliyor. Kendileri beraber yapıyor bu işi bizimle. AK Parti döneminde ne yapıyorsak CHP ile de aynısını yapıyoruz. Bizim gönüllü öğretmenlerimiz çıkıyorlar ders anlatıyorlar. Bu kadar insanın hakkına girilmesi benim ağırıma gidiyor. Binlerce insan çocuğunu buraya vermiş aileler zan altında kalıyor ve siz sessiz kalıyorsunuz."