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2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi netleşti

Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. 

Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." ifadelerini kullandı.

''Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz"
Pakdemirli, "Ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü altyapımızla toplumumuzun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle Amerika'dan da Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz" dedi.

"Tarım orman sektörü büyük gayret sarf etti''
Pakdemirli, "Tarım orman sektörü de pandemi sürecinde büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak ülkemizin dik duruşuna omuz verdi, ciddi katkılar sağladı." dedi.

''Yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık''
Pakdemirli, "2020 yılında desteklemelerimizde toplamda yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize yani tarımsal desteklere ayırdık." ifadelerini kullandı.

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