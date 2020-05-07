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Buket Aydın kadın Ana Haberciler arasında reyting listesinin zirvesinde

Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, reyting listesinde zirveye oynuyor.

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Kanal D haber Başkanı deneyimli sunucu Buket Aydın, koronavirüs salgını döneminde döneminde yaptığı haberlerle gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber, özel haberleri ile dikkat çekiyor. Kanal D Ana Haber, Fox Ana Haber'in ardından zirveye yerleşti. 

Kadın Ana Haber sunucuları arasında zirvede

Yıllardır başarılı bir grafiği yükselterek izleyicisinin karşısında kalitesi ile başarılı haberlere imza atan Buket Aydın, kadın haberciler arasında 1 numaraya yerleşmeyi başardı.

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