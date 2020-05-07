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Sevindiren haber! Sivas'ta 8 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde son 3 gündür, kent merkezinde ise 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

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Sivas yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günden bu yana alınan tedbirlerle dikkat çekiyordu. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer almasa da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadı.

Açık alanlarda bile maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka görülen tüm yerleşim yerleri vakit kaybedilmeden karantina altına alındı. Alınan tedbirler virüsün Sivas’ta hızını kesti.

Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlediği online basın açıklamasında, salgında alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Ayhan il genelinde son 3 gündür, kent merkezinde ise 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

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